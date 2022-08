Sud-Ouest : le massacre de Ballin imputé aux séparatistes

Dans un rapport conjoint publié le 6 août 2022 par Database Of Atrocities et l’ONG Centre of human Rights and

Democraty in Africa (Chrda) le massacre perpétré en juin dernier à Ballin, un village de l’arrondissement d’Akwaya (Sud-Ouest) est l’œuvre de la milice Manyu Unity Warriors.

« Au milieu des rapports contradictoires et des contre-accusations, deux autres vidéos ont fait surface en ligne en juillet 1, 2022, représentant des membres d’un groupe séparatiste présumé impliqué dans une opération à Ballin. Dialoguer en la vidéo établit qu’un groupe armé non étatique connu sous le nom de « Manyu Unity Warriors » était central et directement impliqué dans cette attaque contre Ballin. Sa narration démontre que les Manyu Unity Warriors ont attaqué Ballin au motif que les villageois étaient hostiles à leur cause. Les combattants ont également menacé d’autres villages avec un sort similaire. », peut-on lire dans le rapport.

Selon Chrda, il s’agit de l’incident le plus meurtrier depuis le début de la crise anglophone, dépassant le tristement célèbre massacre de Ngarbuh. « Le massacre de Ballin représente une grave violation des droits de l’homme perpétrée contre les civils qui viole de nombreux aspects du droit international. »

Selon le bilan dressé par le ministère de la défense (Mindef), 32 civils dont cinq de nationalité nigériane avait été tués dans ce massacre et plusieurs autres personnes blessées. Dans cette incursion une cinquantaine d’habitations et le centre de santé de Ballin ont été incendiés. La riposte des forces de sécurité à permis de neutraliser quatre terroristes et plusieurs autres blessés et en fuite.