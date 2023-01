Sénatoriales : le PCRN prépare ses candidatures

Une décision signée du secrétaire national aux affaires politiques, aux droits de l’homme et aux libertés Christian Ndjock Nkongo du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) porte création des commissions chargées de conduire les opérations préalables aux élections sénatoriales à venir.

Le PCRN affute déjà ses armes pour les élections sénatoriales du 12 mars 2023. En effet, le parti politique de Cabral Libii a procédé le 17 janvier dernier à la création de 5 commissions et sous-commissions chargées de préparer en interne, le processus conduisant à l’élection des sénateurs, la troisième de l’histoire du pays.

Il s’agit de la commission de validation des candidatures pour les investitures comprenant la sous-commission accompagnement dans l’établissement des pièces et la sous-commission recevabilité et traitement des dossiers. La commission chargée de la campagne électorale comporte la sous-commission mobilisation et propagande et la sous-commission communication. Les trois autres commissions sont la commission financière, la commission du contentieux pré et post-électoral et la commission des sages.

Pour rappel, selon l’article 164 du code électoral, les candidats ont 15 jours suivant la convocation du corps électoral pour déposer leurs dossiers de candidatures. Ce qui signifie que la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 28 janvier prochain à la suite de convocation du collège électoral par le chef de l’Etat le 12 janvier dernier.