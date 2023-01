CAN 2025 : Njoya Moussa recadre Samuel Eto’o

Le politologue Njoya Moussa estime qu’il n’est pas du ressort du président de la Fécafoot Samuel Eto’o d’annoncer publiquement le soutien du Cameroun à la candidature de l’Algérie à l’organisation de la CAN 2025.

« Il n’est pas du ressort d’un président de fédération de décider du soutien du Cameroun à un autre pays pour l’organisation d’une quelconque manifestation sportive ! Cette décision hautement politique et diplomatique, relève de la compétence exclusive du Chef de l’État, chef de la diplomatie camerounaise !

Une fois de plus les gens ne mesurent pas la conséquence de leurs déclarations et actions !

Mesurent ils la complexité d’un tel dossier, surtout eu égard à nos relations avec des pays comme le Maroc et la Tunisie qui ne sont pas en odeur de sainteté avec l’Algérie ?

La circonspection des présidents des fédérations en pareille situation est d’autant plus requise que le soutien à apporter à un pays ne saurait se décider uniquement en considération du sport concerné, mais sur la base de l’ensemble des relations entretenues avec le pays concerné dans les différents domaines (économiques, scientifiques, académiques, politiques, culturels, etc.), et surtout des intérêts et ambitions futurs du Cameroun sur la scène internationale !

Cherchez à arranger vos problèmes (que vous vous êtes créés tout seul par votre impulsivité) sans offrir le Cameroun en cadeau de réconciliation !», a commenté Njoya Moussa sur Facebook.