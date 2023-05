Routes : près de 1 900 km à bitumer en trois ans

L’atteinte de ces objectifs devrait permettre au Cameroun de franchir la barre de 12 000 km de routes bitumées en 2026 si le bitumage de 700 km de routes à fin 2023 est effectif.



1 888,7 km. C’est le linéaire de nouvelles routes que le ministère des Travaux publics(Mintp) compte bitumer sur le triennat 2024-2026. Il s’agit précisément de 614, 959 km en 2024(contre une prévision de 700 km en 2023, Ndlr), 414,6 km en 2025 contre 817,16 km en 2026. C’est ce qui ressort du Cadre de dépenses à moyen terme(Cdmt) présenté au cours d’une réunion que présidait ce 22 mai 2023, le chef de ce département ministériel, Emmanuel Nganou Djoumessi.

Si les objectifs fixés sur l’ensemble des quatre années (2023-2026) sont atteints, l’on pourrait alors partir de 9 535,5 km de routes bitumées en 2022 pour 12 128 km en 2026. Le Cameroun aura certes enregistré une progression mais comparée au réseau encore en terre (121 884,7 km, selon les chiffres rendus officiels en 2021), il aura encore du chemin à faire. D’ailleurs à l’horizon 2030, la Stratégie nationale de développement (SND 30) table sur un bitumage de 6 000 km de nouvelles routes à travers l’achèvement des projets en cours et l’exécution et de nouveaux autres à lancer dont 4 800 km de route nationales encore en terre.

En attendant, on peut dire que le Mintp dispose des rudiments nécessaires pour pouvoir atteindre son but pour la simple raison qu’il figure en tête des ministères ayant le plus gros budget en 2023 soit 491, 4 milliards de FCFA sur les 6 345,1 milliards de FCFA. De plus, l’architecte de l’Etat est généralement un privilégié des financements issus des bailleurs de fonds à l’instar de la Banque africaine de développement (BAD). La preuve, cette dernière revendique en septembre 2022, un portefeuille actif de plus de 1 300 milliards de F au Cameroun avec 51% de cette enveloppe destinés au financement des projets routiers, soit un peu plus de 680 milliards de F.

Ecomatin