Route Foumban – Koupamatapit : les travaux de construction ralentis par manque de personnel

Selon le ministère des travaux (Mintp) maitre d’ouvrage, le taux d’avancement est de ce chantier routier est de 31,46% à la fin du mois d’avril 2023.

La construction d’une route Foumban- Koupamatapit (54 km) reliant les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun (grands bassins de production agricole est un projet ambitieux. Cependant, depuis son lancement, le projet a rencontré plusieurs problèmes, ce qui a entraîné d’importants retards dans son exécution. Au cours des derniers mois, l’entreprise Soroubat, responsable des travaux, s’est activement engagée dans la finalisation du projet.

À la fin du mois d’avril 2023, le projet affichait un taux d’avancement de 31,46%. L’entreprise doit désormais intensifier ses efforts pour accélérer la production. Les travaux préparatoires, tels que le nettoyage, le dégagement des zones de travail et le décapage de la terre végétale, ont été réalisés sur 41,4 km des 54 km prévus. La construction de la plateforme s’étend sur une distance de 27 300 mètres sur les 54 km totaux, tandis que les travaux de mise en œuvre de la couche de fondation ont été réalisés sur 23 297 mètres, rapporte le Mintp.

Les travaux de terrassement général ont été effectués sur 32,5 km des 54 km prévus, et certains ouvrages hydrauliques ont déjà été construits. L’entreprise se prépare maintenant à réaliser les autres couches de la chaussée et a commencé à approvisionner en granulats depuis la carrière. Cependant, en ce qui concerne la couche de base, le matériau actuellement disponible ne couvre qu’une distance de 2 km.

Les performances de l’entreprise restent encore faibles par rapport au calendrier prévu pour la fin des travaux et aux objectifs fixés par le Maître d’ouvrage pour ce projet. Ces dernières semaines, plusieurs contraintes ont été identifiées sur le site des travaux, notamment le manque de carburant, le personnel d’exécution insuffisant (chefs d’équipes, conducteurs, chauffeurs, techniciens, manœuvres) et l’absence de certains membres du personnel d’encadrement tels que l’ingénieur routier et l’ingénieur ouvrage. De plus, l’organisation de l’entreprise a été critiquée.

Face à ces défis, il a été fortement recommandé à l’entreprise de renforcer son personnel d’exécution, de mobiliser les membres manquants du personnel d’encadrement et de revoir son organisation afin d’accélérer les travaux. Un ajustement du calendrier de fin des travaux est également nécessaire.

Il est essentiel de surmonter ces obstacles afin de mener à bien ce projet d’infrastructure vital, qui facilitera la connectivité entre les régions de l’Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, favorisant ainsi le développement économique et social de la région et améliorant les conditions de vie des populations locales.