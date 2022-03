 Route Bertoua-Batouri : la section Mandjou-Akokam achevée

A ce jour, le taux d’avancement physique de cette section est de 99,71% pour un délai contractuel consommé de 102,56%, informe le ministère des travaux publics (Mintp).

Les 45 km de la section Mandjou-Akokam sont complètement bitumés. Une performance qui, selon me Mintp va permettre d’ouvrir à la circulation, cette section de route de la région de l’Est. A en croire la mission de contrôle du Mintp, la signalisation horizontale et verticale est totalement achevée. Il en est de même pour la couche de fondation, de la couche de base et de la couche de roulement Du côté des ouvrages d’arts: 14 dalots ont été construits, de même que 34 buses bétonnées réalisées. Même constat pour les 29600 mètres linéaire de fossés bétonnés, ainsi que les terrassements généraux qui sont effectués sur une distance de 45 km sur les 45 km.

La consistance des travaux de ce projet inscrit dans le cadre du Plan d’Urgence Triennal de la Région de l’Est a prévu la construction d’une route de 7 m de largeur, la couche de roulement de 7m en rase campagne et 12m en zone urbaine de Mandjou à Bertoua. La largeur des accotements est de 1,50m en rase campagne et 2m en agglomération. L’engazonnement des talus, la signalisation, la construction du poste de péage et la réalisation des projets connexes (forages, cases communautaires, abattoirs, aires de jeux, salles de classe, séchoirs de manioc, hangar de marché).

Désenclavement rural

Sauf que, informe le Mintp, les travaux font face à quelques contraintes, Il s’agit principalement de : l’attente de paiement des décomptes, pour un montant total de 6,28 milliards de FCFA concernant les travaux et un montant de 2,27milliards pour la mission de contrôle. Par contre, le délai d’achèvement des travaux a été respecté. Il était en effet prévu pour la deuxième moitié de janvier 2022.

La section Mandjou-Akokan fait partie des 17 projets d’intervention prioritaire devant être conduits à leur achèvement en 2022. Sa construction a pour objectif, le développement du secteur des transports en général. Et l’amélioration du niveau de service de la liaison ainsi établie, la facilitation d’accès aux services éducatifs et sanitaires.