Route Babadjou-Matazem : les travaux évalués à 36%

Les travaux de réhabilitation de cette section de la route Babadjou-Bamenda s’exécutent avec satisfaction selon le ministère des travaux publics (Mintp).

Le chantier sur la route Babadjou-Matazem (17 km) a atteint un taux d’exécution de 36% au 21 février 2023, soit 7 mois mois après la relance des travaux. « Le total du linéaire des prestations déjà effectués sur cette section permet de relever que les travaux de nettoyage, de débroussaillage de l’emprise et de couche de forme couvrent la totalité des 17 km, la couche de fondation est mise en œuvre sur 13.5 km ; la monocouche, la grave bitume et l’imprégnation sont mises en œuvre sur 10 km. Les bordures de type T2+CS2 sont réalisées sur 1,300 km ; les fossés bétonnés sont exécutés sur 4,8 km et 120 ml de dalots préfabriqués sont posés », indique le Mintp.

Rendu au 21 févier 2023, l’avancement physique mensuel des travaux sur cette première affiche : un terrassement général : 70% ; travaux de chaussées et accotement : 40% ; assainissement et drainage : 15.5% et ouvrages d’art : 12.5 %. La signalisation temporaire a par ailleurs été renforcée sur le site ».

Le chantier de réhabilitation de cette section routière est cependant confronté à la pénurie de gasoil. Et à l’arrêt de travail le lundi, journée « ville morte » décrétée par les séparatistes dans la région du Nord-Ouest. Toutefois, le maitre d’ouvrage assure vouloir « prioriser » l’approvisionnement à la suie des discussions avec le ministre de l’Eau et de l’Energie.

En ce qui concerne les autres composantes de la route Babadjou-Bamenda, la section Matazem-Welcome to Bamenda (18 km) affiche un taux d’avancement de 11%. Les travaux sur la voie de contournement de la ville de Bamenda (4,9 km) sont à 11,55% de réalisation.