Rougeole : une campagne de vaccination annoncée pour contrer une nouvelle épidémie

Une épidémie de rougeole affecte en ce moment les 10 régions du Cameroun. Selon le Programme élargi de vaccination (PEV), 43 districts de santé sur 197 que compte le pays ont enregistré des cas de rougeole au premier semestre 2022.

« Le nombre de cas confirmés est en augmentation depuis un an et s’élève à environ 2000 au mois de juillet 2022. Plusieurs décès sont aussi enregistrés. Depuis un an, 59,9 % des cas positifs ont un âge compris entre 9 mois et 59 mois. Malheureusement, 72,3 % des cas positifs sont non vaccinés. », informe les services du PEV dans un communiqué publié ce samedi 24 septembre.

Pour limiter la propagation de cette infection virale grave qui affecte les enfants en bas âge, une campagne de riposte aura lieu du 05 au 09 Octobre 2022. Elle se déroulera dans 25 districts de santé des régions de l’Adamaoua, du Centre, de l’ Extrême-Nord, du Littoral, du Nord, du Nord-Ouest, de l’Ouest et du Sud.

« Administrer le vaccin combiné rougeole-rubéole à tout enfant cible peut contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité dues à cette maladie. Le vaccin est le seul moyen sûr et efficace pour prévenir la rougeole et la rubéole. », martèle le PEV.