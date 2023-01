Projet d’eau Paepys : taux de réalisation estimé à 95 %

C’est l’évaluation faite sur le terrain par le ministre de l’Eau et de l’énergie (Minee) Gaston Eloundou Essomba, le 11 janvier 2023.

On s’achemine vers la fin du Projet d’alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs (Paepys). « Nous sommes à un taux de réalisation de 95%, il reste seulement 5% à réaliser. La pose des canalisations sur un peu plus de 105 km, il ne reste que 7 kilomètres à poser. La moyenne de pose est d’au moins de deux kilomètres par mois. On présume que dans les deux prochains mois, on devrait terminer la pose de toutes les canalisations », a déclaré le Minee.

Selon le membre du gouvernement, à date, les principales infrastructures du projet sont presque achevées. Il s’agit de l’usine de traitement d’eau d’Emana-Batchenga (99,9%), de la station de pompage de Nyom (95%), la station de reprise de pompage d’eau traitée de Nkometou III (99,8%), et de la station de captage et de pompage d’eau brute de Nachtigal (99,8%). En ce qui concerne le réservoir d’eau de Ndindan à Yaoundé, sa construction affiche un taux d’exécution estimé à 30%.

Livraison en 2023

Au cours de sa visite sur le site du chantier 11 janvier dernier, le ministre Gaston Eloundou Essomba a fait savoir que la livraison des futures installations de production d’eau potable est prévue cette année 2023. Pour rappel, les travaux réalisés par le chinois Sinomach devaient initialement s’achever en décembre 2021 puis reportés en fin 2022.

Financé par un prêt de 399 milliards de francs accordé par Exim Bank of China, le projet Paepys lancé en 2017 a pour objectif d’améliorer l’approvisionnement en eau potable de la cité capitale et ses villes environnantes ( Soa, Nkometou, Obala, Batchenga et Ntui) à partir du fleuve Sanaga. Les installations construites dans le cadre dudit projet seront capables à terme de fournir 300 000 m3 par jour, extensible à 400 000 m3. Pour l’heure, l’unique usine de traitement d’eau potable d’Akomnyada qui approvisionne la capitale politique fournit 124 000m3 par jour. Pourtant, la demande actuelle en eau potable dans la ville est de 315 000 m3 par jour.