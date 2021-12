Production électrique : les énergies renouvelables représentent à peine 1%

Le ministère de l’eau et de l’énergie élabore un plan pour porter la part des énergies alternatives à 25% d’ici 2035.



Selon la Banque mondiale, l’hydroélectricité au Cameroun pèse officiellement plus de 60% dans le mix-énergétique, contre à peine 1% pour le solaire, l’éolien et la biomasse, sources d’énergies renouvelables recelant pourtant beaucoup d’opportunités.



C’est dans ce sens que le Cameroun travaille sur la mise en œuvre de son Plan directeur des énergies renouvelables. « En collaboration avec l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le ministère de l’Eau et de l’Énergie a entamé en 2021, l’élaboration du Plan directeur des énergies renouvelables qui constituera un guide pour la planification des énergies renouvelables et l’atteinte de l’objectif de 25% de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à l’horizon 2035 », renseigne le ministre de l’eau et de l’énergie. Ledit projet est actuellement en phase la collecte des données, de la formation à l’utilisation des logiciels « Message » et « Splat », apprend-on du Investir au Cameroun.