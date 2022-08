Prison de Douala : le choléra fait une vingtaine de morts

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) tire la sonnette d’alarme sur l’épidémie de choléra qui sévit au sein de la prison centrale de Douala-New-Bell.

« A ce jour, l’on dénombre plus d’une vingtaine de morts et de nombreux cas critiques en cours. La résurgence du choléra dans cette prison quelques mois seulement après la précédente épidémie de choléra laisse penser que les autorités administratives et pénitentiaires n’ont pas tiré les conséquences de la situation. », alerte le MRC dans un communiqué signé ce jour par Me Désiré Sikati, secrétaire national délégué chargé des droits de l’homme et de la gouvernance.

« En effet, les pensionnaires de la prison de Douala n’ont toujours pas accès à l’eau potable, et sont pour la plupart en contact permanent avec les excréments, urines, déchets, eaux usées etc.… lesquels sont les principaux vecteurs du choléra dans ce milieu carcéral. », explique le parti de Maurice Kamto.

L’épidémie de choléra qui affecte ce centre pénitentiaire depuis plusieurs mois a fait une victime dans les rangs du MRC. Rodrigue Ndagueho, prisonnier politique et sympathisant de cette formation politique est décédé le 7 avril 2022 de suite de cette maladie diarrhéique aiguë.

Au regard de cette situation grave, alarmante et critique, le MRC invite les autorités pénitentiaires à : « Prendre toutes les mesures d’urgence pour stopper l’expansion du choléra en milieu carcéral; prendre les dispositions afin que des soins de santé appropriés soient accordés dans l’urgence à tous les détenus souffrant de cette épidémie hautement mortelle et prendre les mesures adéquates pour éradiquer une fois pour toute le choléra en milieu carcéral comme c’est le cas dans tout pays civilisé. »