Prime qualité : 123 millions distribués aux cacaoculteurs du Sud

Cette enveloppe représente pour le gouvernement, une incitation à la production du cacao de grade I pendant les saisons cacaoyères 2018-2019 et 2019-2020 dans cette région du pays.

123 208 960 de FCFA. C’est le montant distribué à 2 207 cacaoculteurs de la région du Sud. La cérémonie de distribution de cette prime qualité du cacao s’est tenue du 22 au 25 novembre dernier sous la présidence du ministre du commerce Luc Magloire Mbarga Atangana. Les bénéficiaires sont issus des localités de Djoum, Meyomessi , Sangmelima, Ebolowa, Biwong-Bulu, Biwong-Bane, Mvangan et Mbalmayo.

La Prime de qualité, encore appelée « Prime Paul Biya » a pour objectifs d’améliorer la perception du marché du cacao camerounais; de lutter contre les acheteurs et pratiques clandestins; d’améliorer les conditions de vie des producteurs de cacao et de multiplier des centres d’excellence et de traitement post-récolte du cacao dans les bassins de productions.

La distribution de la prime Cacao est organisée par l’Office national du Cacao et du Café (Oncc), avec l’appui du Fonds de Développement des Filières Cacao et café (Fodecc) et du ministère du commerce. Elle rassemble également le Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CCIC), Exportateurs, Coopératives de Producteurs et Acheteurs et agriculteurs.