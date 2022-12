PNPE : 100 millions distribués aux bénéficiaires de la 2e cuvée

La remise de ladite subvention a été présidée mardi dernier par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MintpAchille Bassilekin III.

Dix-sept apprenants en fin de formation à la Pépinière Nationale Pilote d’Entreprises d’Edéa (PNPE) ont été récompensés. Cette deuxième cuvée des incubés du PNPE de quoi lancer leurs projets. Une enveloppe globale de 100 millions de FCFA a été distribuée aux 17 récipiendaires.

Pour le ministère des PME et de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, ce montant représente un « pré-amorçage permettant aux jeunes promoteurs de démarrer leurs activités à petite échelle, et de valider surtout les hypothèses contenues dans leurs plans d’affaires, afin d’augmenter la valeur des entreprises créées. »

Créée par décision n°0076/MINPMEESA/CAB, la PNPE est une structure publique opérationnelle d’appui à l’essor du secteur privé et située à Ntoumba, Edéa, dans la région du Littoral. Il s’agit concrètement d’un centre d’accueil, de formation, d’accompagnement des porteurs de projets et surtout de référence au service de l’innovation, de la créativité et de l’assistance au développement des entreprises dans la sous-région.