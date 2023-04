Opération “mode avion” : voici les 5 mesures prises par les opérateurs de téléphonie

La ministre des poste et télécommunications (Minpostel) a présidé ce jeudi 27 avril une réunion de crise avec les directeurs généraux de l’ART et ceux des opérateurs de téléphonie (Camtel, MTN et Orange). Cette concertation sectorielle se tient en plein mouvement de boycott de MTN et Orange.

A l’issue de cette réunion, les opérateurs indexés par les consommateurs ont pris cinq résolutions “immédiates”. A cet effet, Dans le communiqué final publié par le Minpostel, on apprend que :

1- Désormais, les mécanismes de remboursement du crédit data non consommé seront mis en place pour qu’il soit systématiquement restitué en cas d’indisponibilité du réseau. La mise en œuvre dudit mécanisme prendra effet dans un délai de deux semaines maximum;

2- Le consommateur sera systématiquement informé du débit montant et descendant correspondant au forfait data souscrit;

3- Le consommateur aura à sa disposition un outil comparatif des tarifs des offres, de la couverture et de la performance du réseau pour chaque opérateur;

4- Les consommateurs seront sensibilisés par les opérateurs aux usages des services de communications électroniques multiples de leur

portefeuille;

5- La modernisation, la promotion et la vulgarisation du parcours de réclamation et des plaintes des usagers.

Du côté de l’Agence de régulation des télécommunications (ART), l’institution publique s’est engagée à :

1- Plus que par le passé, à veiller à la mise en œuvre les opérateurs, des recommandations de l’audit des communications électroniques réalisées sur très haute instruction du Chef de l’Etat;

2- Veiller au strict respect de leurs cahiers de charges par les

opérateurs;

3- Sanctionner systématiquement et ce, conformément aux dispositions légales, tout manquement des opérateurs;

4- La mise en euvre efficace du parcours de réclamation et des plaintes des usagers, conformément à la réglementation en vigueur.