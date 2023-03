Obsèques de Martinez Zogo: ses ayants droit se prononcent

Alors qu’une partie de la famille de Martinez Zogo projette d’inhumer le journaliste assassiné le 1er avril prochain, ses ayants droit bottent en touche ce programme. C’est par la voix de l’avocat Calvin Job qu’ils ont réagi au programme des obsèques en circulation depuis mardi sur la toile.



“Les Conseils des Ayants droit de feu Arsène Salomon ZOGO MBANI dit Martinez ZOGOO

informent lopinion publique nationale et internationale, les autorités politiques et administratives du Cameroun qu’une action en justice est engagée pour faire recronnaitre la vérité et les droits de la veuve Madame Diane Z0GO, la seule ayant qualité pour organiser les obsèques de son défunt époux pour avoir contracté mariage avec feu Martinez ZOGO”, peut-on lire dans le communiqué publié ce jour.



Ainsi, “toute tentative de récupération du corps du défunt à la morgue de l’hôpital central de Yaoundé, et

d’organisaion des obsèques n’émanant pas de la veuve, constitue une provocation éhontée et une

insulte à la mémoire de Martinez ZOGO”, informe l’avocat des ayants droits du défunt journaliste d’Amplitude FM.



Selon le programme des obsèques dont la sœur consanguine de Martinez Zogo serait l’instigatrice, Mbani Zogo Arsène Salomon de son vrai nom sera enterré le 1er avril prochain à Etam-Kouma, une localité de l’arrondissement de Sa’a.