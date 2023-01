MMA : Françis Ngannou quitte l’UFC

Le champion du monde de poids lourds est désormais libre de s’engager dans l’organisation de son choix.

C’est officiel ! Le contrat de Françis Ngannou avec l’ Ultimate Fighting Championship (UFC) n’a pas été renouvelé. Le patron de l’organisation de Mix martial arts (MMA) Dana White, l’a annoncé samedi soir à Las Vegas en marge de l’UFC Vegas 67.

En conférence de presse, Dana White a rêvé avoir proposé à l’athlète camerounais de 36 ans un nouveau contrat qui aurait fait de lui le poids lourds le mieux payé de l’histoire de l’UFC. Une offre en or, que « The Predator » a décliné.

Pour rappel, les relations entre Francis Ngannou et l’UFC ne sont pas au fixe depuis plusieurs mois. Selon le champion de poids lourds, les tensions ont débuté avant même victoire contre Ciryl Gane en janvier 2022. « Cette situation avec l’UFC a commencé il y a longtemps, bien plus longtemps que les gens ne le pensent. J’étais silencieux et ils essayaient me contrôler. Il me faisait passer pour le méchant, un gars qui ne voulait pas se battre. Je voulais seulement ce qu’il y avait de mieux pour moi et le monde devrait comprendre ça », a récemment déclaré l’athlète dans une vidéo postée sur sa chaîne Youtube.

Le noeud de la brouille, le natif de Batié accuse le patron de l’UFC Dana White de sous-payer les combattants, et de s’en mettre plein les poches sur le dos de ceux qui prennent des risques pour assurer le spectacle.