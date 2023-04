Mayo-Tsanaga : 950 familles ont fui Zeleved et Krawa Wafa

Ce n’est plus la sérénité à Zeleved et Krawa Wafa. Selon le journal L’Oeil du Sahel, 950 familles de ces deux villages de la région de l’Extrême-Nord ont fui pour trouver refuge à Mozogo. Ces déplacements massifs sont survenus à la suite de l’attaque de ces deux villages le 17 avril dernier par Boko Haram.

La double attaque des éléments de secte islamiste a causé de nombreux dégâts. En effet, le bilan dressé a par Humanity Purpose a fait état 5 blessés dont 01 grave et l’enlèvement de 2 enfants. Coté matériel, environ 300 maisons ont été incendiées,. Une dizaine de motos, 18 bœufs, 500 petits ruminants (chèvres, moutons), des plaques solaires, téléphones, vivres, vêtements, etc ont été emportés par les assaillants.

A Zeleved, en plus des civils, le poste du Bataillon d’infanterie motorisée (BIM) et celui du Bataillon des troupes aéroportées (BTAP) sont partis en fumée. Les assaillants de Boko Haram ont abattu un soldat de l’armé et emporté des armes, des munitions et des équipements militaires.