Maurice Kamto : « si je suis président, rien n’arrivera à Paul Biya et à sa famille »

Le leader du MRC promet de ne pas faire poursuivre Paul Biya s’il devient le prochain président du Cameroun .

Maurice Kamto a présidé le 6 mai 2023 un meeting du MRC à Yaoundé. Dans son discours, l’opposant s’est longuement appesanti sur le Renouveau. « J’ai beaucoup de respect pour l’âge canonique du président de la République en fonction. J’ai dit en 2018 et en diverses autres occasions que si j’étais président de ce pays, si on n’avait pas volé ma victoire et que j’avais accédé à la magistrature suprême, rien ne lui arriverait, à lui et à sa famille. Et je le redis ici, si je suis président, rien ne lui arrivera. », a déclaré l’homme politique.

Maurice Kamto poursuit : « Je suis le seul dirigeant politique à avoir pris cet engagement et un des rares à pouvoir lui donner cette garantie, parce je sais pouvoir expliquez aux Camerounais pourquoi il est bon de le ménager et de le protéger. Je ne puis cependant m’empêcher de dire que la responsabilité de ce désastre lui incombe ».

Pour le leader du MRC, Paul Biya « a refusé obstinément de faire ce que les Camerounais attendaient de lui pour lui rendre tous les honneurs auxquels il aspire en dépit des échecs accumulés le long de son long règne., à savoir organiser une alternance démocratique dans la paix au Cameroun, avec la garantie de son autorité de patriarche de la nation ».