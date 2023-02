Martinez Zogo : Cabral Libii réclame la version de l’État sur l’enquête en cours

Alors que la défense des prévenus dans l’affaire du meurtre de Martinez Zogo s’opposent sur les plateaux de télé, le député PCRN Cabral Libii appelle le gouvernement à se prononcer.

« Je suis étonné que dans l’affaire Martinez Zogo, la défense informe l’opinion avant l’accusation qui est l’Etat. Alors après la version officielle des accusés, peut-on enfin bon Dieu, écouter la version officielle de l’Etat qui accuse ? », a écrit l’élu de la nation sur son compte Twitter.

Pour rappel, dans un interview accordée dimanche à la chaîne Équinoxe TV, Me Jacques Mbouny, avocat du lieutenant-colonel Justin Danwe a précisé que son client n’a jamais évoqué les noms des ministres Laurent Esso (chargé de la justice) et Louis Paul Motaze (chargé des finances). Il reproche surtout à son confrère Me Charles Tchoungang ( avocat d’Amougou Belinga) de venir livrer des détails de l’enquête en cours en mondo vision.

Je ne vous dirai pas ce que mon client a déclaré. S’il a dit quelque chose et est revenu dessus ou pas. Cela fait partie du secret de l’enquête. (…) Me Tchoungang n’a pas de jugement à porter sur mon client. (…) Si on constate des couacs dans la procédure, on n’a pas besoin d’en parler. L’avocat les garde pour lui pour pouvoir l’exploiter devant le tribunal au moment de défendre son client