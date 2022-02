Littoral : 90 cas de grossesses précoces enregistrés en milieu scolaire

Révélation faite par Nsia Maurice, expert en santé scolaire.

Le phénomène de filles-mères prend de l’ampleur dans les établissements scolaires de la région du Littoral. Durant cette année scolaire en cours, 90 cas de grossesses précoces ont été enregistrées.

Selon l’expert en santé scolaire, Nsia Maurice, lors de l’année 2020-2021, 160 cas de grossesses précoces ont été recensés dans la même région.

D’après l’OMS, pour 80% des filles en situation de grossesse non désirée, le temps consacré aux études diminue et les résultats scolaires chutent. Cela va jusqu’à l’abandon des études de façon périodique. Et pour cause, la fille ne supporte plus les moqueries de ses camarades et les regards accusateurs.