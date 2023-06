Libianca a remporté un BET AWARDS

La camerounaise Libianca remporté cette nuit le BET « Best New International Act Award » (meilleur nouvel artiste international) 2023 grâce à son titre « People » sorti en 2022. La chanteuse de 22 ans a ravi la vedette au ghanéen Asake, Camidoh et Pabi Cooper également nominés dans cette catégorie.

« Je suis très heureuse de remporter cette récompense », a déclaré Libianca Kenzonkinboum Fonji de son nom complet. « C’est un rêve qui devient réalité » a-t-elle poursuivi en remerciant ses fans et son équipe pour leur soutien.



Félicitations ‼️ à #Libianca agée de 22 ans, première chanteuse camerounaise à remporter un #BETAwards pour la catégorie « Meilleur NOUVEL artiste international » 🎶🇨🇲🇨🇲 @iamlibianca @BET @BETMusic pic.twitter.com/YhEJZ797Nz — L’Association Génération 90 (@generationcm) June 26, 2023

Sa chanson « People » est certifiée Platine au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suisse. Il est Or aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et au Danemark. Elle devient ainsi la toute première camerounaise à recevoir une récompense aux USA.

Les BET Awards sont une remise de prix annuelle qui célèbre le meilleur de la musique, du divertissement et de la culture noirs. Le spectacle a été animé par l’actrice Taraji P. Henson et a eu lieu au Microsoft Theatre de Los Angeles aux Etats-Unis.

J’aime ça : J’aime chargement…