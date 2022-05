Le Tour Cycliste International du Cameroun inscrit dans le calendrier UCI/Africa

Annonce faite ce jour par la fédération camerounaise de cyclisme (Fécacyclisme).

Le Tour cycliste international du Cameroun est désormais inscrit dans le calendrier UCI/Africa. Son inscription a été validée par l’Union cycliste internationale, dans un courriel reçu par la Fécacyclisme le 16 mai dernier. Rappelons que UCI Africa Tour est l’un des cinq circuits continentaux de cyclisme de l’Union cycliste internationale.

Pour l’édition 2022, le parcours du Tour cycliste international du Cameroun a été dévoilé en mars dernier. Prévue du 4 au 12 juin prochain, la compétition va se dérouler en huit étapes dans cinq régions du pays à savoir le Centre, le Sud, le Sud-Ouest, le Littoral et l’Ouest.

Le premier coup de pédale sera donné le 4 juin à Douala en critérium. La 2ème se fera entre Yaoundé et Ayos. Suivra la 3 ème le 06 juin entre Obala et Ndikinemeki. La volée de Bagangté recevra la 4e étape (en critérium) le 07 juin. La 5e se tiendra le 08 juin entre Loum et Limbé. La 6ème (09 juin) entre Douala et Kribi. La 7e aura lieu le 11 juin entre Boumnyebel et Mbalmayo. La 8e et dernière étape va se tenir le 12 juin 2022 entre Ebolowa et Yaoundé.