Le Pape François appelle à la libération des prêtres enlevés à Nchang

Neuf jours après l’enlèvement de 9 personnes dont cinq prêtres et une religieuse par les combattants séparatistes à la paroisse catholique Sainte Marie de Nchang, dans la région du Sud-Ouest, le pape réagit.

« Je me joins à l’appel des évêques du Cameroun pour la libération de huit personnes enlevées dans le diocèse de Mamfe, dont cinq prêtres et une religieuse. Prions Ensemble pour eux et pour les peuples de Bamenda : que le Seigneur accorde la paix à ce cher pays. », a écrit le pape François dans un tweet hier dimanche.

Dans une déclaration, les évêques de la Conférence épiscopale provinciale de Bamenda (BAPEC) ont exprimé leur « choc et leur horreur totale » face à ce qu’ils qualifient d’« attaque odieuse sans précédent contre la maison de Dieu et les messagers de Dieu » et ont demandé la libération immédiate de ces personnes.

Selon l’archevêque de Bamenda, Andrew Nkea, les ravisseurs réclament une rançon de 65 millions de FCFA pour la libération de ces personnes enlevées. Les séparatistes accusent l’Eglise catholique de ne pas soutenir la lutte pour la sécession.

Pour rappel, une dizaine de combattants séparatistes a attaqué la paroisse catholique Sainte Marie de Nchang. Le rapt, suivi par l’incendie de cette église située dans le diocèse de Mamfe s’est déroulée le 16 septembre dernier.