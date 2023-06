La construction d’une villa à 2 milliards de F pour Luc Ayang fait polémique

La décision d’allouer une somme ahurissante de 2 milliards de FCFA pour la construction de la résidence du président du Conseil économique et social au Cameroun fait grand bruit et déclenche une vive polémique. Tout est parti d’un appel d’offres dudit projet qui a fuité sur la toile.

Cette somme astronomique correspond à la phase 2 du projet de construction, laissant supposer que la phase 1 était encore plus coûteuse. Selon l’appel d’offres, les travaux consistent en la construction d’une villa R+1 pour le compte de Luc Ayang, qui occupe le poste de président du Conseil social et économique depuis près de 40 ans. Cette révélation soulève des interrogations quant à la continuité de ce cycle de dépenses extravagantes, qui pourrait s’étendre jusqu’à une hypothétique phase X, engloutissant ainsi des dizaines de milliards de FCFA.

Les citoyens sont indignés face à cette allocation financière considérable, surtout lorsqu’ils constatent le manque criant de services de base tels que des routes, de l’eau et de l’électricité dans de nombreuses régions du pays.

On construit la maison d’un individu qui n’a aucun rendement à 2 milliards FCFA et pendant ce temps le personnel de santé et leurs familles doivent manger le patriotisme. Qui a déjà écouté la voix du président du conseil économique et social? Qui est au courant de son travail? J’aimerai bien connaître sa contribution pour ce pays.

Dr Albert Ze