La Banque mondiale débloque 62 milliards de F pour lutter contre l’insécurité alimentaire au Cameroun https://t.co/DpnJnUijMU

Ce financement a été approuvé le 2 mai 2022 afin de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans six du Cameroun.

Les régions en proie à la crise sécuritaire sont également les plus vulnérables en matière d’alimentation. A ce titre, 62 milliards de FCFA sont débloqués « afin d’aider le Cameroun à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à accroître la résilience aux chocs climatiques chez les ménages et les producteurs ciblés par le projet », informe la Banque mondiale.

Dans les détails, l’Extrême-Nord, le Nord, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, l’Adamawa et l’Est sont les régions concernées par le projet. Ce fond viendra en aide « à plus de 260 000 personnes en situation d’insécurité alimentaire et de vulnérabilité. Ainsi qu’à 159 000 agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. « , précise l’institution de Breton Woods.

Par ailleurs, la Banque mondiale évoque l’ amélioration de la productivité agricole à travers ce projet. En effet, « L’agriculture joue un rôle clé sur le marché du travail au Cameroun et emploie près de 43 % de la population active. Mais compte tenu des conditions climatiques actuelles, environ 2 millions de personnes, soit 9 % de la population camerounaise, vivent dans des zones frappées par la sécheresse. Cela signifie qu’environ 8 % de la contribution au PIB de la production agricole est compromise chaque année », explique Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun.