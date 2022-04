 Kousseri : vers la construction d’une unité de fabrication de pavés écologiques

Cette ambition du Cameroun s’inscrit dans le cadre du Projet de relance et de développement de la région du Lac Tchad (Prolac).

Le Prolac, apprend-on d’ Investir au Cameroun, par le biais de son coordonnateur, Abicho Mahamat, vient de lancer le recrutement d’une ONG. L’organisation recevra le mandat pour la création d’une unité de transformation des déchets plastiques en pavés écologiques dans la ville de Kousseri (Extrême-Nord).

En plus, renseigne notre confrère, l’ONG devra former les jeunes de cette ville sur les techniques de collecte et de transformation des déchets plastiques en pavés écologiques. Sachant que les déchets plastiques représentent 10 % des six millions de tonnes d’ordures produites chaque jour sur le territoire camerounais, des campagnes de ramassage y seront organisées. L’objectif est de réduire « significativement » la quantité des déchets dans la ville de Kousseri.

Lancé en mai 2020 et financé par la Banque mondiale (1032 milliards de FCFA), le PROLAC a pour objectifs d’appuyer les plateformes de coordination nationale et régionale et le renforcement des capacités dans certaines régions du Cameroun, du Niger et du Tchad. Il permet aussi d’accroître l’autonomie des communautés en misant sur l’engagement citoyen, les activités de cohésion sociale et les travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre, entre autres.