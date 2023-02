«Justin Danwe affirme avoir reçu une mission d’Amougou Belinga de faire taire Martinez Zogo»

Selon l’avocat de Jean-Pierre Amougou Belinga, Justin Danwe, l’un des principaux suspects dans l’affaire de l’assassinat de Martinez Zogo aurait changé des versions lors de la confrontation avec l’homme d’affaires.

« La deuxième confrontation entre le Lieutenant-colonel Danwe Justin et monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga a eu lieu le 10 février 2023. Cette seconde confrontation, d’un surréalisme digne des films américains, a été caractérisée par les volte-faces successives du Lieutenant-colonel Danwe », a déclaré Me Charles Tchoungang en conférence de presse.

«Contrairement à ses premières déclarations, le Lieutenant-colonel Danwe affirme avoir reçu une mission de monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga de faire taire le journaliste Martinez Zogo pour ensuite déclarer que la mission consistait à lui donner une bonne correction», poursuit l’avocat du patron de Vision 4 télévision.

23 millions pour tuer Martinez Zogo

D’après l’avocat, Justin Danwe, l’un des présumés assassins de Martinez Zogo aurait ensuite fait savoir «qu’après l’avoir enlevé et torturé, ses équipes l’ont laissé vivant. Sur interpellation, le lieutenant-colonel indique que la mission a été évaluée à 23 millions de francs CFA. Et qu’il a reçu comme avance, une somme de 2 millions de francs CFA. Pour, par la suite indiquer qu’après la réussite de sa mission et le compte rendu fait à son potentiel commanditaire, il n’a rien reçu jusqu’à ce jour. Et selon ses propres dires, il n’a jamais pensé réclamer ledit reliquat».

Or, a ajouté l’avocat, « on sait que selon ses propres déclarations, ses équipes de surveillance, de filature et d’exécution était constituée de plus de dix personnes. L’on peut donc s’interroger sur la pertinence de ces déclarations et sur la rétribution de l’ensemble des intervenants ».