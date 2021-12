Justice : les États-Unis saluent la coopération du Cameroun pour l’extradition d’ Ebong Aloysius Tilong

Le fugitif a été extradé vendredi dernier par la justice camerounaise vers Huston, dans l’état du Texas.

Le US Department of Justice, l’institution (ministère de la Justice aux Etats-Unis), a remercié les autorités camerounaises pour leur coopération dans l’arrestation et l’extradition du nommé Ebong Aloysius Tilong, reconnu coupable de fraude à la santé, blanchiment d’argent et infraction fiscale.« Les Etats-Unis sont reconnaissants au gouvernement du Cameroun pour sa coopération et son soutien à cette demande d’extradition », peut-on lire dans un communiqué du département américain de la Justice.



Le fugitif camerounais a été extradé vers Houston au Texas vendredi dernier pour purger une peine de 80 ans de prison. Il a reçu cette peine par contumace il y a quatre ans après avoir plaidé coupable dans deux affaires distinctes de complot, de fraude dans le domaine de la santé, de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales.