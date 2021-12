Justice-CPP : des membres du « Stand up for Cameroon » convoqués ce jour au tribunal militaire de Douala

Une audience se tient ce jeudi 30 décembre au tribunal militaire de Douala après l’arrestation de ces partisans du Cameroon people’s party (CPP) et membres du mouvement « Stand up for Cameroon » incarcérés en 2020.

Les audiences des prisonniers politiques s’enchainent. Ce jeudi 30 décembre, des membres du mouvement « Stan up for Cameroon » sont attendus au tribunal militaire de Douala. Le verdict du procès de ces partisans du Cameroon people’s party (CPP). « A titre de rappel, les débats sont clos depuis l’audience du 13 octobre 2021. Ils sont en attente du verdict qui devait être rendu depuis le 10 novembre 2021. Verdict qui n’a pas été rendu à cause de l’indisponibilité de la juge qui a perdu son mari », précise Elvadas Kengne, membre du bureau politique du Cpp.

Pour rappel, 5 jeunes camerounais, militants du CPP te membres du mouvement « Stand up for Cameeroon » ont été arrêtés le 18 septembre 2020 et incarcérés à la prison centrale de New-Bell à Douala, à la veille des marches politiques du 22 septembre 2020. Ils sont poursuivis pour : Révolution, tentative de conspiration et d’insurrection. Les avocats de la défense dénoncent une garde à vue « sans motifs véritable » et un procès politique qui « torture ces jeunes pour avoir participé à une réunion politique d’information. »