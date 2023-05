Jeux universitaires : l’ édition de 2024 se tiendra à Garoua

L’université de Garoua qui a reçu samedi dernier, le flambeau olympique des jeux universitaires 2024. C’était au cours de la cérémonie de clôture de la 23e édition de la compétition universitaire qui s’est tenue du 29 avril au 6 mai dernier sous l’organisation du l’université de Ngaoundéré. Il s’agira de la toute première organisation des Jeux universitaires pour l’université de Garoua créée en janvier 2022 par décret présidentiel.

De sources concordantes, l’université de Douala a désisté l’organisation des Jeux universitaires 2024 « pour des raisons économiques », a confié un officiel au site StopBlaBlaCam. « Selon ce dernier, le recteur Magloire Ondoa a fait savoir à la Fédération nationale du sport universitaire (Fenasu) que l’établissement dont il a la charge a dû s’endetter pour achever la construction du complexe « Ngando Mpondo pour la professionnalisation », a rapporté le site.

En effet, la première université publique de Yaoundé détient 37 médailles dont 17 en or, 10 en argent et 10 en bronze. Elle est suivie par l’Institut universitaire du Golfe de Guinée (IUG) qui vainqueur de 10 médailles en or. A la troisième marche du podium se trouve l’Institut universitaire Siantou (IUS) avec 8 médailles en or.