Jeux universitaires 2023 : le clap de fin

La 23e édition des Jeux universitaires se referme ce samedi 6 mai à Ngaoundéré. Le ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo préside en ce moment la cérémonie de clôture.

Pendant 8 nous, les athlètes des onze universités d’Etat et des instituts privés d’enseignement supérieur se sont mesurés dans plusieurs disciplines. A la veille du clap de fin, l’université de Yaoundé I détenait toujours la palme d’or des médailles à cette compétition universitaire.

En effet, la première université publique de Yaoundé détient 37 médailles dont 17 en or, 10 en argent et 10 en bronze. Elle est suivie par l’Institut universitaire du Golfe de Guinée (IUG) qui vainqueur de 10 médailles en or. A la troisième marche du podium se trouve l’Institut universitaire Siantou (IUS) avec 8 médailles en or.

La prochaine édition des Jeux universitaires de tiendra à Garoua