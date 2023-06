Insécurité alimentaire : les États-Unis offrent plus de 11 000 tonnes de riz au Cameroun

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a récemment mis à la disposition du Cameroun une cargaison de 11 214 tonnes de riz, ce qui équivaut à 2,2 millions de sacs de 50 kilos chacun. Ladite cargaison a été réceptionnée au port de Douala le 8 juin dernier par Philippe Accilien, représentant l’USAID au Cameroun.

Cette aide alimentaire, financée par le gouvernement américain, est destinée à être distribuée aux personnes dans le besoin dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, ainsi qu’aux réfugiés de la République centrafricaine dans la région de l’Est. C’est le Programme alimentaire mondial (PAM) qui sera chargé de la distribution de cette aide, selon l’ambassade des États-Unis à Yaoundé.

Le représentant de l’USAID, Philippe Accilien, a déclaré « que ce don alimentaire va aider le gouvernement du Cameroun à répondre aux besoins urgents de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, en particulier aux plus de 2,3 millions de personnes qui, selon les résultats du Cadre Harmonisé, seraient en situation d’insécurité alimentaire aiguë entre juin et août 2023 ».

Wanja Kaaria, directrice du PAM au Cameroun, citée dans la communication de l’ambassade américaine, espère que grâce à cette contribution des États-Unis et au solide partenariat avec le gouvernement camerounais, le PAM sera en mesure d’atteindre les personnes les plus vulnérables dans les six régions les plus touchées par l’insécurité alimentaire (Extrême-Nord, Nord, Adamaoua, Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest).

