Infrastructures : 103,9 milliards débloqués par le Feicom en faveur des maries

Le montant évoqué par le directeur général du Feicom, Philippe Camille Akoa, a financé la construction ou la réhabilitation des mairies et des hôtels de ville sur l’ensemble du territoire.

Depuis 2007, le Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunale (Feicom) finance la construction ou la réhabilitation des maries et hôtels de ville. Au total, 103,9 milliards de FCFA ont été débloqués par l’institution en faveur de 323 mairies et hôtels de ville. Selon le directeur général du Feicom, la région du Littoral a perçu 18,3 milliards de F pour la réalisation de 32 ouvrages. La ville de Douala a reçu a elle seule » 7 milliards 396 millions pour la construction ou la réhabilitation de 6 mairies et hôtels de ville« , souligne Philippe Camille Akoa.

Rappelons que le 6 ai dernier, le ministre de la décentralisation et de développement local (Mindevel) a procédé à l’inauguration de la mairie de Douala 5e. Un projet initié par la regrettée Françoise Foning, ancienne maire de cet arrondissement. Sa construction « a mobilisé 2 milliards 906 millions de francs CFA », a précisé le DG du Feicom.

Selon lui, ce projet s’inscrit en droite ligne de la stratégie nationale de développent 2020-2030 qui précise que le gouvernement entend améliorer le cadre de travail des agents publics à travers la fixation et le respect des normes, en termes d’espace de travail et de matériel adéquat.