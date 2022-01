Francis Ngannou : »J’étais plus confiant sur ma lutte »

Le champion du monde des poids lourds face au français Cyril Gane exprime sa satisfaction à la fin de ce combat et revient sur ses problèmes de contrat avec l’UFC.

Vainqueur humble! Après sa victoire face à Cyril Gane, le champion de poids lourds camerounais ne s’enorgueillit pas. » J’étais plus confiant sur ma lutte (…) On sait tous que Cyril est un bon adversaire. Même si certains disent que je le considère comme l’adversaire le plus facile. Ce qui n’a jamais été le cas. Je l’ai toujours respecté. Et je savais qu’il avait les compétences pour titiller la ceinture. Si je n’avais pas été là il l’aurait certainement remportée. », a déclaré Francis Ngannou au micro de RMC Sport.

Interrogé au sujet de son avenir à l’UFC, le Prédateur n’a pas mâché ses mots. » Il faut résoudre la situation avec l’UFC qui est très tendue ces derniers temps. Pour ce qui concerne mon avenir ici, j’en sais trop rien. Mais ayant un maximum de cartes en main, je pense qu’ils vont soit s’arranger à me retrouver au milieu des négociations ou me libérer. «

Pour rappel, Ngannou pensait que son contrat se terminerait en mai 2021 avec l’UFC. Cependant, la clause des champions signifiait qu’il était prolongé. En conséquence, l’athlète camerounais réclame de meilleures conditions et plus d’argent.