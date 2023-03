Football : réception provisoire du centre technique d’Odza

Le président de la Fécafoot Samuel Eto’o a procédé samedi denier à la réception provisoire du centre technique d’Odza. Il s’agit d’une infrastructure sportive située au quartier Odza à Yaoundé.

Cet ouvrage destiné aux sélections nationales de football du Cameroun s’étend sur plusieurs hectares. Le principal bâtiment est un hôtel dédié aux sélections nationales A masculine et féminine avec salle de fitness. Ce bâtiment R+1 comporte au rez-de-chaussée : 29 chambres + 01 suite, un hall d’entrée, un jacuzzi, un sauna, une salle de conférence, une salle de réunion, une salle de sport et une infirmerie. Au premier étage, 20 chambres, une salle de détente, un local technique (CFO et CFA) et une une suite.

Dans son discours de circonstance, Samuel Eto’o a une fois de plus réitéré sa volonté de doter l’ensemble du pays d’infrastructures de proximité pour permettre aux jeunes camerounais de jouer au football partout dans le pays. Construits il y a plusieurs années, les travaux de rénovations et de réaménagement du centre technique d’Odza ont été lancés par l’ancien patron de la fédération, Seidou Mbombo Njoya.