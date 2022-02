Football : le championnat professionnel renvoyé aux calendes grecques ?

Annoncé ce 21 février, le lancement de l’édition 2022 du championnat professionnel de première division ne s’est pas tenu.

Samuel Eto’o vient de manquer à une de ses promesses de campagne : l’organisation du championnat professionnel de football. Pourtant, à la suite d’une réunion de concertation entre les présidents de clubs et le patron de la Fécafoot, le démarrage du championnat de 1ère division était prévu ce 21 février 2022.

A la grande surprise de tous, aucune communication émanant de la Fécafoot ne renseigne sur le report du début de la compétition locale. Mais il y a quelques jours, certaines sources évoquaient son ajournement pour le 27 février prochain.

Récemment, le Conseil Transitoire du Football Professionnel (CTFP) a été créé en remplacement de la LFPC. Il est le nouvel organe chargé d’organiser le championnat professionnel de football. Sauf que le Général Semengue, nommé à la tête dudit conseil, a décliné l’offre de Samuel Eto’o. Et exige la réhabilitation de la Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC).

Pour cette édition, le championnat devra se tenir avec 25 clubs, répartis en deux sous poules de 12 et 13 équipes. Une subvention de 20 millions aux clubs d’élite one et 10 millions aux clubs d’élite two a été promise par la Fécafoot. Le vainqueur du championnat d’Elite One recevra une prime de 50 millions de Fcfa. Tandis que 25 millions de FCFA seront octroyé au champion de l’ Elite two.