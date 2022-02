Football : Le championnat de première division se jouera avec 25 Clubs

Décision rendue publique par le Fédération camerounaise de football (Fécafoot).

La reprise des championnats professionnels est prévue le 21 février prochain. Pour cette raison, 25 clubs seront en lice dans le championnat de première division.

On apprend par ailleurs le maintien en deuxième division de certains clubs, notamment, Union de Douala, New Star, Yafoot, Tonnerre et Panthère. Ils avaient été relégués en Elite two la saison dernière.

Pour apporter une meilleure coloration aux championnats professionnels camerounais, MTN Cameroon a annoncé son retour en tant que sponsor officiel. Toutefois, le montant de ce nouveau contrat n’est pas été dévoilé. Selon les deux parties, il fera l’objet d’une prochaine communication.