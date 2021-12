Football : Aboudi Onguene nominée pour le FIFPRO –FIFA World 11 féminin

La sociétaire du CSKA Moscou est la seule joueuse africaine à faire partie des nominés pour l’équipe type de l’année.

La capitaine de l’équipe nationale féminine du Cameroun et attaquante du CSK Moscou Gabrielle Aboudi Onguene a été présélectionnée par ses paires dans la liste des 23 meilleures joueuses du monde. La Lionne Indomptable est la seule africaine présente dans cette liste. Le XI final sera dévoilé le 17 janvier 2022 lors des The Best FIFA Football Awards.

La FIFPRO a actualisé l’annonce des joueuses ayant reçu le plus de voix, réduisant la liste des présélectionnées de 55 à 23. Cela a été fait pour refléter le nombre de joueuses généralement impliquées dans une « équipe » en compétition internationale. Les trois gardiennes de but, les six défenseuses, les six milieux de terrain et les six attaquantes qui ont obtenu le plus de voix ont gagné une place dans l’équipe des 23 femmes du World 11.