Fiscalité : Amougou Belinga dans le collimateur de la DGI

Les comptes bancaires du groupe de presse L’Anecdote ont été saisis par la direction générale des Impôts (DGI) à la suite d’une dette fiscale de 17 milliards de francs CFA.

Jean Pierre Amougou Belinga est dans de sales draps. « Faisant suite au non-paiement de votre dette fiscale relative à divers ARM, du 07 février 2022, d’un solde de 17 milliards de FCFA, j’ai l’honneur de vous informer que des avis à tiers détenteurs et contraintes extérieures ont été adressés pour le recouvrement de ladite dette fiscale aux banques et postes ci-après : BGFI BANK, AFRILAND FIRST BANK, SCB-CAMEROUN, PAIERIE GENERALE DES TRESORS », apprend -on d’une correspondance de la DGI qui a fuité sur les réseaux sociaux.

Dans cette lettre datée du 9 mai 2022, est signée par Enangue Serge Malfred, inspecteur de régies financières. C’est une action directe qui entre dans le cadre d’un recouvrement de ladite dette. Dans les détails, elle est de « 10,2, milliards de francs en principal, 7,6 milliards de F en pénalités et 600 000 de frais de poursuite », informe la DGI.

On se souvient que récemment, le patron de la tour de Nsam a fait l’objet d’un redressement fiscal de 30 milliards de Fcfa. L’inspecteur vérificateur Ahmadou Tidjani dans son courrier du 21 mars 2022 au Dg de la chaîne Vision 4 informait de ce que le créancier du fisc qu’à défaut de s’exécuter dans les délais d’un mois prescrits, « il sera procédé au recouvrement de ces impositions par toutes les voies de droit, conformément aux dispositions des articles L55 et suivants du Livre des procédures fiscales (Lpf) du Code général des impôts (Cgi) ».