Filière bambou : vers la mise en œuvre d’un projet d’1,9 milliard de F dans les communes

L’annonce de cette subvention a été faite le 26 mai dernier, à l’occasion d’un atelier d’information et de sensibilisation sur le Programme d’appui au développement de la filière bambou au sein des Collectivités territoriales décentralisées (Padefi-CTD).

Le Programme d’appui au développement de la filière bambou au sein des Collectivités territoriales décentralisées se concrétise avec le soutien financier du Feicom. Une enveloppe de 1,932 milliard de Fcfa a été allouée à ce projet, en collaboration avec l’organisation internationale de bambou et de rotin, Inbar.

Grâce à cette importante somme, le Padefib-CTD pourra être mis en œuvre, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des populations et à la préservation durable de l’environnement par le développement des chaînes de valeur du bambou.

Dans le cadre de la phase pilote, neuf communes bénéficieront de ce programme de valorisation de la filière bambou. En parallèle, il convient de souligner que la mise en œuvre du Padefib-CTD accompagnera les Collectivités territoriales décentralisées dans la création et la gestion de pépinières et de plantations de bambou, le développement de modèles de transformation des produits dérivés du bambou, ainsi que dans la lutte contre le changement climatique avec la restauration des terres et des paysages dégradés au sein de ces territoires.

Cette initiative marque une étape significative dans la promotion du bambou comme ressource durable, offrant des opportunités économiques et environnementales pour les communautés locales. D’après le ministre des Forêts et de la Faune (Minfof), le Cameroun dispose d’un fort potentiel estimé à 1,2 million d’hectares de bambous (15 espèces de bambous et 21 espèces de rotin).