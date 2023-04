Fête de l’unité: la gendarmerie nationale entame les préparatifs du défilé

La grande parade militaire du 20 mai 2023, dédiée à la célébration de la 51ème édition de la fête Nationale de l’Unité, se prépare déjà à la Gendarmerie Nationale. Après la constitution des différents carrés à la Cour d’Honneur du Commandement des Ecoles et Centres d’Instruction de la Gendarmerie, le dimanche 16 avril 2023, les personnels désignés pour l’accomplissement de cette prestigieuse mission ont pris d’assaut le Boulevard de la Réunification depuis le mercredi 19 avril.

Le défilé à pied de la Gendarmerie Nationale sera constitué de 5 carrés ; notamment le drapeau et sa garde qui est un élément constitué de six personnels féminins ; le carré féminin qui promeut la place de la femme dans les Forces de Défense Camerounaises ; le carré Gendarmerie Territoriale qui rappelle les missions de recherche du renseignement prévisionnel, de Police Judiciaire et de Police Judiciaire Militaire, savamment menées par les Officiers de Police Judiciaire.



Il s’agit également du carré Gendarmerie Mobile composé de personnels des Unités Mobiles dont le rôle est de contribuer à la Défense Opérationnelle du Territoire, à la II garde des hautes personnalités et aux opérations de Maintien de la Paix à travers le monde ; le carré Maintien de l’Ordre constitué de personnels de la Gendarmerie parés pour toute opération de Maintien de l’ordre ; enfin et pas des moindres, le carré du Groupement Polyvalent d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GPIGN), qui est essentiellement constitué de personnels engagés dans des missions spécifiques, notamment de lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la grande criminalité.

La Gendarmerie Nationale entend ainsi mettre les petits plats dans les grands, pour assurer une prestation digne de son rang lors de la 51ème édition de la Fête Nationale l’Unité.