Fer de Lobé : la société civile dénonce la braderie de la mine

Le 6 mai dernier, le ministre des mines, Gabriel Dodo Ndoke a signé avec l’entreprise chinoise Sinosteel, une convention d’exploitation du fer de Lobé. A la suite de cette signature, la société civile « Des Réconciliateurs » dénonce une « braderie » des ressources naturelles du pays.

En effet, les termes du contrat stipulent que la mine ( + de 632 millions de tonnes de fer) sera exploitée pendant 50 ans par Sinosteel pour 10 millions de tonnes par an. Et 23 milliards de francs cfa de revenus annuels à reverser dans les caisses de l’État. Un montant jugé « modique » par la société civile des Réconciliateurs.

« Concrètement pour un investissement de 450milliards de FCFA, la société chinoise qui exploitera 10 millions de tonnes par an , engrangera 950 milliards par an. Elle amortira en une seule année la totalité de son investissement , mais continuera pendant plusieurs tranches de 20 ans, à exploiter la mine, à gagner au bas mot 950 milliards par an, et en reversant seulement 23 milliards par an au Cameroun. », dénonce la société civile.

Filouterie

« Si les revenus de la société chinoise sont évalué à terme à plus de 60.000 milliards FCFA , c’est à dire 12 fois le budget du Cameroun, ils seront seulement de 500 milliards FCFA. C’est un énorme scandale! C’est inadmissible », scande les « Réconciliateurs ». Une dénonciation que le ministre des mines qualifie « d’insurrection » et de trouble à la « tranquillité publique ». Dans un communiqué publié le 9 mai, le ministre fustige les déclarations de ladite société civile qui « sont de nature à perturber la mise en œuvre de ce projet », peut-on lire dans la déclaration de Gabriel Dodo Ndoke.

De son coté, la société civile juge les accusations du ministre « excessives et vexatoires ». Ainsi, « elle se réserve de porter cet acte de diffamation et de dénonciation calomnieuse notoires devant les juridictions compétentes tant au Cameroun qu’à l’étranger ». Dans la foulée, les « Réconciliateurs » invite le ministre des mines à dévoiler le prix de la tonne de fer vendu à Sinosteel.