Fecafoot: Guibaï Gatama suspendu du comité exécutif

Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football s’est réuni ce mercredi 16 février à Limbé pour une session ordinaire. Plusieurs résolutions ont été adoptées parmi lesquelles la suspension de Guibaï Gatama.

En effet, le délégué de la ligue régionale de l’Extrême-Nord est suspendu de ses fonctions provisoirement pour une durée de trois mois. Récemment, Guibaï Gatama a refusé de percevoir la somme d’un million de FCFA de frais d’indemnités à la Fecafoot, a-t-on appris de source bien introduite. Pour le promoteur du mouvement 10 millions de Nordistes, le secrétaire général, Benjamin Banlock, signataire de ce chèque a été désigné en violation des statuts. D’après lui, le SG n’a pas qualité pour le signer.

Communiqué des résolutions finales prises lors de la session ordinaire du Comité Exécutif de la #Fecafoot tenue ce 16 février 2022 à Limbé. pic.twitter.com/ziYGTVlJBz — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) February 16, 2022

A la suite de sa suspension, le membre du comité exécutif réagit. « J’ai fait ce jour, l’objet d’une procédure interne illégale au sein du Comité Exécutif de la Fecafoot qui a conduit à ma suspension pour trois mois de cet organe. Je n’ai pas pris part au débat, pour permettre à mes collègues de mieux statuer. »

Le patron du journal L’Oeil de Sahel ne reconnait pas avoir porté atteinte à la fédération. » j’attends toujours des preuves, d’avoir mené des activités qui ont érodé ou affaibli l’image et le prestige du Président Samuel Eto’o et de la Fecafoot. Il me souvient pourtant qu’un de mes collègues, sur une chaîne de télévision privée, et contre toute éthique, avait parlé de corruption de l’élection de décembre 2021 sans pour autant déclencher la moindre fatwa publique. », souligne Guibaï Gatama.