Énergie électrique : Le barrage de Lagdo perd 3 milliards m3 d’eau en 2 ans

Révélation faite par le ministre de l’eau et de l’énergie (Minee), hier 15 décembre à Yaoundé au cours de la signature d’une convention de financement d’un projet d’exportation de l’énergie électrique vers le Tchad.

Le barrage de Lagdo dans la région du Nord est affecté par la sécheresse. « En 2021, on a seulement reçu 1 600 000 000 de m3 d’eau. Deux milliards seulement l’année passée. Il y a deux ans, on en avait 4 milliards. Et avec quatre milliards nous sommes en situation hydrologique normale », révèle Gaston Eloundou Essomba, ministre de l’eau et de l’énergie (Minee), au cours de la signature d’une convention de financement d’un projet d’exportation de l’énergie électrique vers le Tchad.

Selon le Minee, le barrage de Ladgo produisait 60 mégawatts d’électricité par jour avec la capacité de 4 milliards de mètres cubes d’eau. Cependant, la production journalière actuelle est de 12 à 13 mégawatts. Pour résorber le déficit énergétique dans les régions septentrionales, le ministre en charge de l’énergie s’appuie sur l’installation d’ une nouvelle centrale thermique à Guider de 10 mégawatts et une autre de 15 mégawatts sera installée en mars ainsi que la mise en service du projet de barrage hydroélectrique de Bini à Warak dont les travaux tardent malheureusement à etre livrés.