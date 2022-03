Elite One : zoom sur les innovations de la saison 2022

Une concertation s’est tenue ce 14 mars à Yaoundé entre la Fécafoot, le Conseil Transitoire du Football Professionnel (CTFP) et les présidents des clubs en prélude au lancement du Championnat MTN Elite One.

A l’issue de cette réunion, plusieurs résolutions ont été prises. A cet effet, les regroupements des clubs se feront dans les villes Yaoundé, Douala, Bafoussam et Limbe. Pour la circonstance, la fédération annonce qu’elle prendra en charge l’hébergement et la restauration des équipes. Le championnat de cette saison va se disputer en deux poules de 13 et 12 clubs. Et chacune sera divisée en deux sous-poules.

Il a par ailleurs été décidé qu’au terme de la phase de poules du championnat, les clubs classés 1er et 2e de chaque poule vont s’affronter en matchs croisés en aller simple. Les vainqueurs respectifs de ces matchs joueront une finale qui consacrera le Champion du Cameroun, lequel recevra la somme de 50 millions de FCFA.

Relégation

A la fin de la saison, les clubs classés aux 05 dernières places seront relégués en Championnat Elite Two. « les 02 derniers de chaque poule ainsi que le perdant du match d’appui entre le 11e de la poule . Et le 10e de la poule B. », informe la fédération.

Pour le lancement du championnat Elite One, Bamboutos FC sera opposé à PWD de Bamenda. La rencontre est prévue le 16 mars prochain au Stade Municipal de Mbouda.