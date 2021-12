Électricité : 178 milliards FCFA pour financer l’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun au Tchad

Le projet a fait l’objet d’un accord de financement le 15 décembre à Yaoundé entre le Groupe de la Banque mondiale et le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (Minepat).

Le Projet d’interconnexion des réseaux électriques (RIS/RIN) du Cameroun et entre le Cameroun et le Tchad (PIRECT) va couter 178 milliards de Fcfa pour sa mise en œuvre. Un accord de financement a été signé le 15 décembre entre le Directeur des Opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun, Abdoulaye Seck et le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey.

Le Projet d’interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad (PIRECT) consiste en effet à prendre l’énergie électrique que va produire le barrage de Nachtigal, encore en construction dans la région du Centre, et la conduire sur plus de 1300 km pour atteindre la ville tchadienne de Bongor. « Ainsi, Nachtigal sera connecté à Houro Oussoa près de Ngaoundéré sur 514km. Ngaoundéré relié à Garoua sur 250km. La ville de Maroua liée à Kousseri sur 191,9km et Maroua — Yagoua 100km », a expliqué le Minepat. Il informe aussi «de la construction d’une ligne 225kV de 15,2 km entre Kousseri et Gassi au Tchad, d’une ligne 225 kV simple terne, simple faisceau de 20 km entre Yagoua et Bongor dont 13,8 km au Cameroun et 7,2 km au Tchad ».

Ainsi, grâce au projet PIRECT, 540 000 personnes auront accès à l’électricité. Dès sa première année d’opération il pourra injecter 522 GWH d’énergie électrique dans la partie septentrionale du pays , à terme jusqu’à 1800 GWH par an.