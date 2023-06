Elecam Douala 3e : Jean Michel Nintcheu fait récuser Solange Nfeungwang

Dans une correspondance adressée au Directeur général d’Elecam, le député s’était opposé à la nomination de cette dernière qui est par ailleurs épouse du maire de Douala 5ème et non moins président départemental du Rdpc Douala 5e.

Deux principales raisons ont motivé la correspondance adressée par l’honorable Jean Michel Nintcheu, député Wouri Est, au Directeur général d’Elections Cameroun (Elecam). D’abord l’incompatibilité. «Je viens par la présente dénoncer la nomination de Solange Nfeungwang au poste de chef d’antenne Elecam Douala 3e. En effet, les récentes nominations des chefs d’antennes ont porté dame Solange NFEUNGWANG, épouse du président de la section départementale Rdpc Wouri 5, et par ailleurs maire de la Cad 5e, au poste de chef d’antenne Elecam Douala 3e, en violation grave des principes spécifiques qui harmonisent les fondements et les finalités de l’ordre électoral au Cameroun, à savoir : la neutralité, l’indépendance, la liberté et l’autonomie ».



Dans ce courrier avec en objet «Récusation de la nomination de Solange Nfeungwang au poste de chef d’antenne Elecam Douala 3e», le député dénonce aussi le « conflit d’intérêt » soulevé par cette nomination.

La circonscription de Wouri Est où je suis député est composée des arrondissements de Douala 3e et 5e. Mme NFEUNGWANG ici récusée l’avait aussi été à Douala 5e en 2019 pour avoir utilisé de façon sournoise et dissimulée des kits d’inscription sur les listes électorales pour le profit des seuls militants de son parti (le Rdpc) en vue de soutenir la candidature de son mari aux élections législatives et municipales », écrit celui qui est par ailleurs président régional du Sdf pour le Littoral, qui ne cache pas son inquiétude. « Si à Douala 5e où elle avait une moindre responsabilité, elle a pu poser de tels actes de compromission, il est possible que la récidive soit d’impact plus amplifié aujourd’hui qu’elle accède à un poste de plus grande responsabilité. Cela peut le moment venu influencer gravement ses choix des présidents des commissions locales de vote pour les scrutins à venir », craint-il.

La contestation du député Jean Michel Nintcheu semble avoir porté ses fruits. En effet, la direction générale d’Elecam a remanié les équipes récemment mises en place par les nominations de fin mai.

Ainsi deux régions sont concernées par les nouvelles nominations. Il s’agit du Centre avec le département de la Haute Sanaga mais surtout du littoral avec le département du Wouri. Dans le Wouri, Solange MFeungwang récemment promue chef d’antenne ELECAM de Douala 3è est plutôt envoyée comme chef d’antenne ELECAM de Douala 4è ( Bonabéri). Elle y remplace dame Maureen Mbinglo Leptikimbi.