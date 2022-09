Education : le nombre d’écoles primaires en hausse

Révélation faite lors d’une récente sortie à Yaoundé par le ministre de la communication, Emmanuel René Sadi.

Le nombre de structures d’accueil du niveau primaire est en hausse. Il passe de 18 577 écoles primaires en 2018 à 22 000 écoles en 2022 soit une augmentation de 3 423 écoles en l’espace de quatre ans.

Dans les détails, « la carte publiée en 2022 indique que le Cameroun compte plus de 14 000 écoles publiques et près de 8 000 écoles primaires privées, soit un total de plus de 22 000 écoles. », informe le Mincom.

Selon les données du ministère de l’éducation de base, 4,5 millions d’ écoliers du public et du privé ont été scolarisés durant l’année scolaire 2021-2022. La région du Extrême-nord venait en tête avec un peu plus d’un million d’ inscrits dans le sous système anglophone et francophone.

L’enveloppe budgétaire destinée à l’éducation de base pour l’exercice 2022 est de 244 milliards de FCFA. « les statistiques officielles indiquent que 90 845 des enseignants sont payés dans le secteur de l’éducation de base sur le budget de l’État pour l’année 2022. », révèle le ministre René Sadi.

« Cet engagement des pouvoirs publics explique sans doute le taux de scolarisation particulièrement élevé au Cameroun, puisque ce taux s’élevait déjà à 105,7% en 2019, plaçant ainsi notre pays à une position de premier plan des taux de scolarisation en Afrique. », informe le membre du gouvernement.