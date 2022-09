Le Minsanté lance l’opération de saisie des produits éclaircissants

Place à la répression après l’interdiction de vente des produits éclaircissants actée par le ministre de la santé publique (Minsanté).

Sale temps pour les vendeurs de produits décapants dans les régions du Centre, de l’Est, du Littoral et de l’Ouest. Du 31 août au 9 septembre prochain des agents de ce département ministériel vont inspecter les établissements de fabrication, de stockage, de distribution et de vente des produits cosmétique.

Les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, contenant de l’hydroquinone et ses dérivés, le mercure et ses dérivés ainsi que les corticoïdes sont désormais retirer des rayons. « Après la saisine, tous les produits seront purement et simplement détruits selon les normes environnementales en vigueur. », informe les services du Minsanté.

Selon le Dr Solange KOUAKAP, Inspecteur Général des Services Pharmaceutiques et des Laboratoires et Chef de la mission, les substances sus-citées sont nocives pour la santé. Elles sont à l’origine des maladies en pleine recrudescence comme le diabète, le cancer, l’hypertension artérielle entre autres.

« C’est donc pour protéger la santé de la population que la mesure prise par le Minsanté est entrain d’être appliquée au grand dam des opérateurs économiques qui ont fait de la commercialisation de ces produits prohibés leur fond de commerce. », souligne le ministère de la santé.