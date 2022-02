Économie numérique : 1000 projets à accompagner par le CDIC

Inauguré le 8 février dernier, le Centre de Développement de l’Économie Numérique (CDIC) prévoit accompagner 1 000 projets sur une période de 5 ans.

Bonne nouvelle pour les porteurs de projets dans le secteur de l’économie numérique. En effet, au cours des cinq premières années, le CDIC ambitionne chaperonner 1 000 projets de start-ups. Cet incubateur espère ainsi générer 500.000 emplois directs et au moins 5 millions d’emplois indirects. Car selon la ministre des postes et télécommunications (Minpostel), Minette Libom Li Likeng, le CDIC veut répondre à la problématique de l’entrepreneuriat numérique au Cameroun.

En effet, la création du CDIC « permettra de capter, de canaliser, d’accompagner et de promouvoir les initiatives et innovations dans le domaine de l’entrepreneuriat numérique, en mettant à la disposition du porteur de projet : un cadre de travail accessible, flexible et modulable ; des outils pédagogiques, didactiques et d’ingénierie de dernière génération ; des services d’encadrement technique efficient et d’assistance managériale ; un accompagnement à la recherche de financements », explique le Minpostel.

En 2018, le ministère des Postes et Télécommunications a recensé près de 3000 start-ups du numérique. Elles évoluent dans les domaines de développement des applications, de l’intelligence artificielle, du e-commerce, de la robotique et de la réalité virtuelle et augmentée. Malheureusement, les difficultés de financement et une mauvaise analyse du marché freinent l’éclosion de ces start-ups.